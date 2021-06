Lapsele invalifti soovinud ema sai kohtus naabrite üle võidu

Kohtu hinnangul on invalifti paigaldamine vajalik, et avaldaja Kaja Lausi erivajadusega lapsel oleks juurdepääs oma eluasemele ja võimalus iseseisvaks eluks.

“Invalift on minimaalne abinõu, et võimaldada puudega lapsel elada iseseisvalt ja olla kaasatud kogukonda,” leidis kohus. “Samuti on puudega inimesel õigus valida oma elukohta ning seda, kus ja kellega ta elab.”