Vaidlustuskomisjon tagastas esmalt vaidlustuse, kuna see oli puudulik. Nüüd on Tesman Ehitusel ja Levelil kaks päeva vead parandada ning seejärel on komisjonil 30 päeva asja lahendamiseks. Komisjoni liige Mart Parindi sõnul ei saa praegu täpsemalt kommenteerida, mille üle vaieldakse.