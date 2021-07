Kaks kõrget torni Kihelkonnal

Juhan Kilumetsa tehtud ülevaatele järgneb Ain Angeri kontsert kirikus koos Piret Aidulo ja Aare Tammesaluga. Kava pikkus on ligi 50 minutit. Reinsoo sõnul pole kontserdi täpset algusaega paika pandud. "Vihmasaju korral me vahepeal õue tulema ei hakka," selgitas õpetaja. "Vaatame, kuidas päev kujuneb."

Kirik on jumalateenistuseks avatud kõigile ja ka kontsert ilma piletiteta. "Loomulikult on kogudus tänulik iga annetuse eest, sest ees ootavaid töid on päris palju," ütles Rene Reinsoo. "Tere tulemast ning südamest tänu kõigile, kes on aidanud kaasa tornitöödel ja pidupäeva korraldamisel."