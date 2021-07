Edit Annusver FOTO: Erakogu

Õhutemperatuur meie majas on juba mitu nädalat 27–30 kraadi ja seda olenemata päevad läbi ristseliti lahti olevatest akendest ja kriitilisemas olukorras olevatesse tubadesse paigutatud ventilaatoritest.

Probleemid hakkasid pihta juba juuni alguses, kui hakkasime kahtlustama ventilatsioonisüsteemi riket – õhk lihtsalt ei liikunud, tubades oli umbne ja lämbe. Ega`s midagi – mure kirja, kiri vallamaja poole teele ning jäime vastust ja probleemile lahendust ootama. Vahepeal aga jõudis kohale kuumalaine ja majasisene temperatuur hakkas järjest tõusma... Jätkuvalt ootasime vastust oma murekirjale.

Vastuseta kirjad

21. juunil läks teele uus kiri palvega meie maja ventilatsioonisüsteem üle vaadata ja üritada leida lahendus, et toatemperatuur ei oleks enam nii kõrge. Selline kuumus mõjub inimeste ja loomade tervisele ju väga halvasti.

Kassid on betoonpõrandal “lapakil”, külje all jahutuseks märjad rätikud. Inimestel hakkab juba ainuüksi ruumi sisenedes higi jooksma... Ka juuli alguses saadetud kolmandale meilile ei ole keegi vaevunud vastama.

Uppuja päästmine on uppuja enda asi – see on meile nüüd lõpuks selgeks saanud. Meie probleemi on vallamajas ühelt ametnikult teisele visatud kui kuuma kartulit, millest kõik osalised kiiresti lahti tahavad saada...

Pärast kuu aega kestnud probleemi ja sellele lahenduse otsimist on tulemus selline, et mingisugust tulemust ei olegi. Korra käis üks ametnik 15 minutiks majas, jalutas kiirelt toad läbi, tõestas paberilehe abil, et ventilatsioonisüsteemis on tõmme olemas. Edasi kehitas õlgu ja kogu lugu. Mingit reaalset tulemust me sellest kiirvisiidist ei oota ega looda. Vähemalt see ametnik reageeris, asi seegi.

Vallaametnikud puhkavad ja siiani ei ole me aru saanud, missugune osakond vallale kuuluva maja probleemidega üldse tegelema peaks. Üldine suhtumine on aga selline, et vallal raha ei ole.

Kuna vallamajas on temperatuur 27 kraadi ning isegi koolides ei ole kliimaseadmeid – nagu meile ilusti selgeks tehti –, võime ainult unistada, et varjupaiga majaks ehitatud säästuobjekt ühel heal päeval loomasõbralikuks saab ning talitajad ja vabatahtlikud ei pea higist tilkudes ning õhupuuduse käes vaeveldes oma igapäevaseid toiminguid tegema. Muide, seda 8–10 tundi kohapeal olles ja füüsilist tööd tehes.

Meie kassidel ei ole suvevaheaega ja neil ei ole võimalik liiga kuumadest oludest jalga lasta. Turvakodu maja on nende kodu 24/7 ja see, mis praegu toimub, on tegelikult loomade abitusse olukorda jätmine.

Mis on lahendus, pole meil õrna aimugi. Neid, kes peaks asjaga tegelema, ei paista turvakodu olukord huvitavat. Kuidas muidu selgitada meilidele mitte vastamist ja seda, et kuu aja jooksul ei ole suudetud selgeks teha ka seda, kes probleemiga tegelema peaks.