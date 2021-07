Reisida on viimasel ajal raske, piirangud on erinevad ja eri riikides need ka muutuvad pidevalt. Olen seetõttu tundnud puudust palverännakutest.

Enne koroona-aega sain kolm korda käia Santiago de Compostela palverännuradadel oma akusid laadimas. Santiago de Compostela on linn Põhja-Hispaanias, kuhu legendi järgi on maetud Jeesuse jünger Jaakobus, Sebedeuse poeg. Sinna koonduvad mitmed palverännuteed, neid kollaste noolte ja teokarbisümbolitega märgistatud radasid, jaakobiteid võib leida mitte ainult Hispaanias, vaid kogu Euroopas.

Käesolev, 2021. aasta on kõigile jaakobiteede palveränduritele eriline – see on püha aasta. Nii on juba keskajast alates nimetatud aastat, kui apostel Jaakobuse päev ehk eestipäraselt jaagupipäev, 25. juuli langeb pühapäevale. Eestis on seda palverändurite püha aastat juba mitmeti tähistatud – sellest kõigest võib lugeda Eesti jaakobitee palverändurite kodulehelt camino.ee.

Saaremaal kannab Püha Jaakobuse nime Püha kirik. Ja mis võiks olla õigem kui sellel pühal palverännu aastal minna palverännakule, mille sihiks on Püha Jakobi kirik! Kui ei saa sõita kuhugi kaugemale, tuleb leida võimalusi kodukandis.