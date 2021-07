"Rongisõit", sõnad ja viis – Eesti Vabariik ja Elron

Rongisõit, sõnad ja viis – EV ja Elron

Näiliselt ei ole saarlastel Elroniga mingit pistmist, aga kui meie saare külge juba on korra selline Eestimaa-nimeline maatükk liidetud, eks siis peame aitama mandri-inimestel oma probleemidele lahendusi leida. Kas või selleks, et nad saaksid oma kodukandis rahulikult tööd teha ja rohkem raha teenida, et see siis puhkuse käigus meie saare peale tuua. Ja mitte mandri-ülemuste lolluse eest siia lihtsalt põgeneda ja siin justkui tormivarjus kügeleda.

Niisiis teatas Elron, et jalgrattale tuleb rongis pilet osta. Huvitav, kas need otsustajad on tähele pannud, et peale raudtee ja neil sõitvate "porgandite" on maailmas veel üht-teist. Kas või mõni muu transpordiliik. Oleme mitme aastakümne jooksul kuulnud erinevate juhtide ja otsustajate õilsat kavatsust küll sundida (!), küll meelitada ja mõnel puhul ka mõistuspäraselt soodustada – välismaa sõnaga motiveerida – inimesi rohke ühistransporti ja vähem autosid kasutama. Rajatakse rattateid, maakohtades on kilomeetrite kaupa uusi niinimetatud kergliiklusteid, mis küll suuremate linnadega võrreldes väga vähe liiklejaid oma turjal kannavad. Aga ikkagi – vähem autot, rohkem ühissõidukeid ja jalgrattaid.

Kes sõidab jalgrattaga? Mitte ainult teismeline ja sportlane. Moodsate jalgrataste hindu uurides saab selgeks, et tänapäevane jalgratas võib maksta maakale jõukohase auto hinna ja mitu korda rohkemgi. Praktiline jalgrattur, inimene, kes on oma igapäevasteks asjaajamisteks vajalikuks liikumiseks valinud jalgratta ja ühistranspordi, ei ole seda teinud tingimata kasina sissetuleku tõttu (noh, et autot ei jaksa osta...), vaid tegemist on teadliku ja mõistliku inimese ja vastava valikuga.

Ja nüüd selgub, et riigile kuuluv raudteekäitis otsustab teadlikku ja mõistlikku inimest karistada kallima sõiduga! Ja takistada loodushoiulise ja tervisliku eluviisi levikut!

Kas te seal raudteevalitsuses on keegi, kes julgeks õue minna ja ringi vaadata, kuidas maailmas asjad vahepeal arenenud on? Ja siis veel üks, kes suudab mõista nii Euroopa kui Eesti poliitikat kliima, rahvatervise ja üldisema majandus, eriti just logistika ja liikluskorralduse asjus, kuna see peaks justkui ka rongiliiklust puudutama?

Kahtlustan, et seda võib olla palju tahetud ning peatselt kuuleme hoopis, et ka praamidele lisandub jalgrattapilet. Ma loodan väga, et ma eksin!