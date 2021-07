Suur kuumus asendub uuel nädalal tavalise suvesoojaga

Laupäeva öösel on mandril pilvi vähe ja ilm sajuta. Saartele lisandub pilvi ja hommikul pole välistatud lühiajaline vihmahoog. Puhub põhjakaare tuul 2-7 m/s. Sooja on 15-20, rannikul kuni 23 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja on äikeseoht, saju tõenäosus on suurem Lõuna-Eestis. Puhub läänekaare, rannikul põhjakaare tuul 2-7 m/s. Sooja on 26-31 kraadi, Soome lahe rannikul kuni 23 kraadi.

Pühapäeva öösel on laialdaselt selge ja sajuta ilm. Pilvisem on Lõuna-Eestis ja võib ka hoovihma sadada. Tuul on nõrk ja valdavalt läänekaarest, hommikul puhub edelast ja tugevneb veidi. Sooja on 13-18, rannikul kuni 22 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mõnel pool sajab hoovihma, võimalik on ka äike. Puhub edelatuul 3-8, puhanguti 13 m/s, pärastlõunal pöördub saartest alates läände ja loodesse. Sooja on 26-30 kraadi, meretuulega rannikul ja sajupilvede all kuni 22 kraadi.

Esmaspäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub lääne- ja loodetuul 5-10, puhanguti 12, rannikul kuni 15 m/s. Sooja on 13-18 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib hoovihma sadada. Puhub valdavalt loodetuul 5-10, puhanguti 12, rannikul kuni 15 m/s. Sooja on 20-24 kraadi.

Teisipäeva öö on kõrgrõhkkonna servas võrdlemisi selge taevaga ja sajuta ning mõõduka läänekaare tuulega. Sooja on 10-15, rannikul kuni 18 kraadi. Päeval läheneb Soome poolt uus madalrõhulohk ning soosib pilverünkade arengut, kohati võib ka hoog vihma tulla. Tuul pöördub edelasse ja tugevneb. Sooja on 20-25 kraadi.

Kolmapäeva öösel liigub madalrõhulohk ühes vihmahoogudega üle Eesti, kuid sajuhulk võib taas kesiseks osutuda. Tuul pöördub läände ja loodesse ning on võrdlemisi tugev. Sooja on 11-15, rannikul kuni 18 kraadi. Päev on tõusva õhurõhu foonil olulise sajuta. Loodetuul püsib tugevana. Sooja on 20-23 kraadi.