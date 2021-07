Spektri suvelaagri laps teab, mis on katelok ja mis telkmantel

Päike kütab armutult. Termomeeter näitab Upal Suure Tõllu puhkekeskuses isegi varjus mitu kraadi üle 30. On 15. juuli, kodutütarde ja noorkotkaste suvelaagri eelviimane päev.

"Seda, et meie suvine laager oleks nii kuumale ajale juhtunud, ma ei mäletagi," tõdeb kodutütarde Saaremaa ringkonna juhatuse liige Merle Kivi. Koos teiste juhendajatega jälgib Kivi kaskede all viluvarjus parasjagu üht Tõllu ja Pireti mängudest. Seotud silmadega poisid-tüdrukud on end murule üksteise selja taha istuma sättinud, kõigil plastämbrikesed käes. Järjekorras esimene istuja peab vett täis ämbrist kallama vee üle oma pea enda taga istuja ämbrisse. Mida vähem vett maha voolab ja rea lõpus istuja ämbrisse jõuab, seda parem.