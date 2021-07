Murikal ärkas varjusurmast muldvana elamuarendus

Vintselle OÜ arendusjuht Kristjan Seiman ütles, et kruntide müük algas aprilli lõpus, tänaseks on omaniku leidnud ligi kümme kinnistut.

Huvi kinnistute vastu on suur ja päringuid tuleb maaklerile peaaegu iga päev. "Kes ostab suvitamiseks, kes ostab koduks," rääkis Seiman.

Ostjaid on mandrilt, välismaalt ja kodusaarelt. Seimani hinnangul aitavad uued elanikud nii või teisiti edendada kohalikku elu. "Tuleb inimene siia mandrilt, aga poes käib ta ikka Leisis," tõi ta näite.

Liivased rannakinnistud

Pakutavad maatükid, mida arendaja müüb Murika Rannaküla nime all, paiknevad ligi kilomeetri pikkusel liivasel rannajoonel, mis lõunast külgneb Tuhkana rannaga ning teisest küljest Pammana hoiualaga. Praegu saadaolevate kruntide hinnad ulatuvad 39 000 – 65 000 euroni.

Elamualale on rajatud sõidu- ja käiguteed, samuti jäätmekeskus ja kruntide elektriliitumised. Arendaja seab tingimuseks, et huviline käiks enne ostmist kindlasti kohapeal kinnistu ja ümbrusega tutvumas, et ta ei ostaks põrsast kotis.

Et tekiks visuaalselt terviklik küla, saab klient lisaks detailplaneeringu tingimustele kaasa ka juhendi rajatava hoone arhitektuurilistele lahendustele, kus on näiteks kirjas ka soovitused katusekalde kohta ja fassaadimaterjali kasutamiseks. Suurt tähelepanu on pööratud olemasolevatele looduslikele väärtustele ja rohelisele mõtteviisile.

Vaid mõne kilomeetri kaugusel asub Soela sadam, mis kuulub Eesti parimate väikesadamate hulka. Põhjaranniku ja eriti Leisi kandi leivanumbriks võrreldes ülejäänud Saaremaaga võib pidada Hiiumaa vaadet, millele lisab atraktiivsust Soela väinas saartevahelist ühendust pidav parvlaev.

Murika rannaküla detailplaneeringu tellis AS Merix Ehitus kakskümmend aastat tagasi ja see hõlmab kokku üle 54 hektari maad. Saaremaa vallavalitsuse andmetel on Murika detailplaneering üks vanimatest, mida praegu ellu viiakse.

Ajavahe detailplaneeringu kehtestamise ja kruntide müügi vahel on nii pikk, et kohalikele elanikele tuli Murika rannaküla kruntide müük lausa üllatusena.

Pammana poolsaare, sealhulgas Murika elanikke Leisi osavallakogus esindava Margus Pajuste sõnul kuulis ta Murika arendustegevusest alles üsna hiljuti. "Ma ei tea isegi, kes see arendaja on."

Pajuste sõnul käis ta kohapeal arendust oma silmaga kaemas. "Sõitsin läbi, seal on kruntide vahele teed rajatud ja päris palju kulutusi tehtud," tunnustas Pajuste. Ala ise asub suures osas rapikus, ent kui asi käsile võtta, saab sinna väga ilusad suvekodud.

Mida uusarendus Pammana piirkonnale kaasa toob, ei osanud Pajuste hinnata. "Ma ei oska selle peale rõõmustada ega kurvastada," sõnas Pajuste, kiites samas arenduse väga head ajastust. Inimesed otsivad endale pandeemia eest kusagile maale pelgupaika ja väga hästi lähevad kaubaks just mereäärsed krundid.