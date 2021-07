Saarlastest rallimehi saatis kodurajal rida ebaõnnestumisi

“Teadsime, et hüpped on karmid ja võtsime neid ettevaatlikult. Hüpe, kus veovõll purunes, oli kerge lend sujuva maandumisega, aga kui rattad maad puutusid, oli vedu kadunud. Seega siin ei oleks osanud tõesti midagi teisiti teha. Totaalne ebaõnn,” sõnas Virves sotsiaalmeedias.

Emotsioonid on noormehe sõnul pigem nukrad ning seis keeruline. “Lähipäevadel peame selgeks tegema, kas ja kuidas me hooaega jätkata saame,” sõnas Robert Virves.

Saarlane Ott Tänak on 74 silmaga üldarvestuses viies. Rallisõitja pidi neljandal kiiruskatsel rehvide purunemise tõttu katkestama. Sama põhjus sai sõitjale saatuslikuks ka Monte Carlos. Hooajal juba neljandat korda pooleli jätma pidanud Tänak tunnistas WRC All Live’i otse-eetris, et tiitliheitlus on tema jaoks läbi.