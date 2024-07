KÜLGKORVIGA MOOTORRATAS Mis on erkroheline ja väriseb-põriseb kui porikärbes?

Rattale on taastamise käigus külge saanud palju uuemaid juppe. “IŽ-56st on tal põhimõtteliselt vaid sadul ja raam,” märgib tõsise motohuviga Toomann. “Ta ongi mul kombineeritud tegelikult mitmest erinevast rattast kokku.”

Ratas on Richardile sellele vaatamata südamelähedane. Tegemist on ta vanaisa vana motikaga. Ka vanaisa ostnud selle omal ajal juba kasutatuna. Mis aastal see olla võis, noormees ei tea. Terve tema elu on see aga olemas olnud küll.