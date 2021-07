Kallemäe suvelaagrid rõõmustavad lapsi juba 20 aastat

Sel teisipäeval oli Saaremaa toetava hariduse keskuses – endise nimega Kallemäe koolis – käsil teine laagripäev.

Ennelõunal, kui Saarte Hääle ajakirjanikud laagrilistel külas käisid, kostis koolimaja siseõuest ergutushõikeid ja juubeldamist. Seal oli parasjagu käsil bowlinguturniir – tõsi küll, sõrmeaukudega kuul oli pehmest materjalist, kurikad kerged ning renni polnud mängimiseks vajagi. Kui heitja näitas üles piisavalt osavust, lendasid kurikad pikali, pannes mängija ja publiku rõõmust rõkkama.

Teine seltskond meisterdas parasjagu aulas koos kasvatajate Galina, Tiina ja Lauriga savist kujundeid. Kõigepealt tuli savimass taignarulliga siledaks rullida – just nii, nagu piparkooke tehes – ning siis vormide abil taignakihti meelepärased kujundid vajutada. Või siis panna fantaasia tööle ning oma väljamõeldud kujund noaga "taignast" välja lõigata. Nii, nagu tegi Marina.

"Arva ära, mis sellest tuleb?" küsis noaotsaga taignale jooni vedanud tüdruk. Esialgu südant ja seejärel kellukest meenutavast kujundist sai lõpuks seen. "Valge kärbseseen!" täpsustas Marina.

Erinevalt küpsetamist ootavatest piparkookidest aga ei rännanud savikujundid ahju, vaid jäeti õhu kätte kuivama, et spetsiaalne savi ise tahkeks muutuks.

"Meil on kavas teha ka siidimaale – pärast hea mälestuseks koju kaasa võtta," ütles üks laagri korraldajaist, õppealajuhataja Lembi Ratas.

Lembi Ratas ja Maie Laipaik on Kallemäel suvelaagrit vedanud kõik need 20 aastat – toimekate naiste jaoks on see juba ammugi osa nende elustiilist.

"Kui esimestest laagritest võttis osa 13-14 last, siis viimastel aastatel on soovijaid rohkem kui suudame vastu võtta," tõdes Ratas. Tema sõnul on laagris kohti kuni 30 ja valik tehakse laste käitumise põhjal.

Ratase sõnul on laager Kallemäel õppivate laste jaoks üks aasta tähtsündmusi.

"Juba kevadel hakkavad lapsed lugema päevi, mis laagrini jäänud on," ütles Ratas.

Peamiselt osalevad laagris need lapsed, kes Kallemäel õpivad, ning poisid-tüdrukud, kes soovivad oma tulevase kooliga tutvuda.

Tänavu lasteaia lõpetanud Jarek asub toetava hariduse keskuses õppima sügisest. Juba esimesel päeval leidis poiss laagrist uusi sõpru.

"Kõige ägedam on see, et eile saime näha politseikoera ja proovida kuulivesti," muljetasid Jarek ja tema tulevane klassivend Richard.

Nimelt käisid esimesel laagripäeval Kallemäel oma tööd tutvustamas korrakaitsjad. Samal päeval saabunud külaline Anne Auväärt aga mängis lastele akordionit ja kitarri. Muusika saatel õppisid laagrilised tantse ja laulsid kaanonit. Samuti said lapsed esmaspäeval päris ralliautot uudistada.

Teisel laagripäeval sõitsid lapsed koos kasvatajatega Kuressaarde kinno, seejärel Suurna külla Nipi Rantšosse ning viimaks Mändjala randa ujuma.

Õhtul mängis lastega seltskonnamänge Valjala kooli õpetaja Ulvi Põldema.

"See on üks meie kooli traditsioone juba kakskümmend aastat," märkis Lembi Ratas.

Kolmapäeval seisab laagrilistel aga ees reis Haapsallu, kus on kavas tutvuda piiskopilinnusega, külastada Iloni Imedemaad ja raudteemuuseumi.

Nii nagu koolinädal, kestab Kallemäe suvelaager esmaspäevast reedeni. Traditsiooniliselt kuulub nii esimese kui ka viimase laagriõhtu juurde väike grillipidu.

"Laste jaoks on need grilliõhtud väga oodatud," lausus Lembi Ratas.

Igal õhtul naudivad laagrilised koolimaja aulas öökino. Tõsi, päris uneajast seda ei tehta, sest öörahu algab kell 23.