Remonditaval teel on kukkunud mitu jalgratturit

“Traditsioon on juba kolmandat aastat sõita ratastel ümber Saaremaa,” rääkis Saarte Häälele Ursel Velve, kes tänavu kasutas sõpradega ette võetud rännakuks Mändjala ja Sõrve vahelist kergliiklusteed. Kuna teel polnud märki, et tulemas on terav serv või esineb ebatasasusi, käis üks retkel osalenutest rattaga üle pea. “Läks nii hullusti, et sõber pidi minema haiglasse kulmu kinni õmblema. Haiglas kuulsime, et taoline juhtum oli viimase nelja päeva jooksul juba teine,” ütles Ursel.