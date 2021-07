Juubeli-Mototoobrile saabub oodatust vähem rahvast

Muutusi on üritusega seoses teisigi. Kuna Kihelkonna maanteel toimuvad teetööd, on tänavu marsruudiks Kuressaare–Tõlli–Anijala–Kärla ja lõpp-punkt Karujärve.

“Meie sildid, mis Karujärvele juhatasid, võttis maanteeamet ka maha, kuna need polnud kooskõlastatud. Kardeti, et siltide tõttu võib keegi kraavi sõita,” sõnas Evestus ja tunnistas, et ürituse korraldajana on tal tunne “sel aastal igatahes mõru.”