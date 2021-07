Abrukale ja Vilsandile saab pileteid broneerida nüüd interneti teel

Saaremaa vallavalitsuse transpordinõuniku Mika Männiku sõnul oli Vilsandi liiklus varem täielikult reguleerimata, mistõttu e-pileti kehtestamine oli vajalik. Saare elanikud olid liikluskorraldusest teadlikud, aga turistidele vajalik avalik informatsioon puudus. Laevakaptenile on vald andnud tahvelarvuti, et jälgida laeva täituvust ning hallata vajadusel reiside lisamist või tühistamist. "Kui tekib vabu kohti, on temal võimalik müüa kohapeal pileteid sularaha eest," lausus Männik. Samuti on alati kinni pandud kaks kohta kohalikele elanikele ja neid e-piletina välja ei müüda. Veel paneb nõunik saarte elanikele südamele, et nad oma piletid võimalikult vara ära ostaksid, kuna võib tekkida olukord, kus neid mingi hetk enam ei jätku.