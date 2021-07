Läänerand sõnas, et laev on plaanis liinile tuua 2024. aasta sügisel, kui ei teki elektroonika või muu tehnoloogia tarneraskusi. “Viimased aastad on aga näidanud, et erinevate takistuste ilmnemise tõenäosus võib olla suur,” sõnas Läänerand. Ta lisas, et ministeerium on uue laeva esmaseid tehnilisi ootusi arutanud transpordiameti ning suursaarte esindajatega.