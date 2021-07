Pühapäeva ennelõunal huugab pilvitus taevas ere päike ja Maasilinna kindluse hoovil laiutab tänavusel suvel nii harjumuspäraseks saanud leitsak. Mis teeb igati asjakohaseks nii päevavarjud kui ka päikeseprillid. Kas seda kõike jagub ka augusti algusesse, mil Juhan Smuuli tekstile ja Arne Oidi muusikale loodud lavastus muhulaste laulupeokäigust publiku ette peaks jõudma, ei tea täna kindlalt keegi. Tõsiasi on see, et üks suur masinavärk veereb täie hooga ja pidama seda enam ei saa.