Riigikogulase ja teda näägutava kalli kaasa suvilasse mehe sünnipäeva tähistama jõudmisega alanud etendus kulgeb tempokalt ja nii haaravalt, et igavledes niisama ringivaatamise momenti ei tekigi. Kuigi tegemist pole mingi keerulise mõrvamüsteeriumi lahendamisega, pigem on see vähem krimi ja rohkem komöödia. Mulle küll tundub, et trimmerdaja surma oli autoril vaja vaid jälgimaks, kuivõrd ühtmoodi käituvad muidu vägagi erinevad inimesed, kui neid ähvardab oht sattuda mingisse suuremat sorti jamasse.