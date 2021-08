Mägi nentis, et pole võimatu ka vallikraavi olemasolu kahe valli vahel, millele viitab maalinna ümbruse reljeef ja asjaolu, et teatud perioodidel muutub pinnas maalinna jalamil üsna niiskeks. “Sisuliselt ümbritseb linnust suures osas soine vöönd, mida ammustel aegadel toitis oma haru kaudu Lõve jõgi,” lausus ta.

Mägi märkis, et mitme mandri maalinna, näiteks Varbola ja Purtse Tarakalda puhul on teada, et neid ehitati tugevamaks just pärast 13. sajandi vallutust. Uuemad uurimised näitavad, et umbes 150 aasta jooksul pärast vallutust maalinnad õitsesid edasi ja neid tehti isegi tugevamaks.