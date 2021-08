1. augustil alanud vähipüügihooaeg on täies hoos

Keskkonnaameti vee-elustiku vanemspetsialist Märt Kesküla ütles, et kõik 240 Saaremaa vähiluba on välja antud. Püüdjate hulgas on populaarsemad tavapärased Saaremaa vähiveekogud – Võlupe, Lõve, Leisi, Oju, Punapea jõgi. Ta lisas, et püügiandmete esitamise kohustus on kõigil vähipüügiloa omanikel. Aruanne tuleb esitada viie päeva jooksul pärast püügiloa lõppemist, seega on tulemustest veel vara rääkida, sõnas Kesküla.