Uude üürimajja veel korterit broneerida ei saa

Kitsas 16 Kodu OÜ juhatuse liige Oliver Akenpärg märkis, et tulevastele üürnikele saab pindu pakkuda alles siis, kui maja on tervikuna valmis ja ka mööbliga sisustatud. Ta lisas, et hoone ehitus on praegu küll graafikust maas ja ehitajal tuleb rinda pista erinevate tarneraskustega, kuid objekt loodetakse siiski Kredexi poolt antud tähtajaks ehk tuleva aasta kevadeks valmis saada.