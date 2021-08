Põhjuseid, miks lapsed lööma hakkavad, on teisigi peale asjade jagamise. Näiteks ihaldavad lapsed sageli ühte ja sama meeldivat kohta või kindlat inimest enda kõrvale. Juba suuremate, koolieelikute rühmas on jätkuvalt lapsi, kes tahavad järjekorras olla alati esimesed, kes teisi provotseerivad või kel on raske leppida kaotusvaluga võistlusmängus. Kõigi vägivallaga lahendatud konfliktide taga on lapses tekkinud viha, ärritus või ägestumine. Laps lihtsalt ei tule oma tugevate emotsioonide valitsemisega enam toime.

Tavaliselt juhtuvad kõik sel moel tekkinud olukorrad ootamatult ja pahatihti ei ole võimalik neid ka täiskasvanu kiire tegutsemise korral ennetada ega ära hoida. Küll saab juba veidigi lapse isiksuseomadusi tundes ette aimata situatsioone, kus laps võib impulsiivselt käituda ja pigem neid olukordi ära hoida.

Leia lapse jaoks aega!

Samuti tuleb tunnistada, et kõik lapsed omavahel mängima ei sobigi. Ka siin saab täiskasvanu suunata ja teha valikuid. Iga kord ei pruugigi täiskasvanu sekkumine probleemi lahendada ning selleks, et laps oma sobimatuid käitumismustreid muudaks, tuleb vahel läbi käia pikk ja vaevaline tee. Põhjused, miks laps niimoodi käitub, võivad peituda peres toimunud muutuste, näiteks vanemate lahkumineku, lähedase kaotuse, elukoha vahetuse jms tõttu. Ka peresiseste reeglite ja kokkulepete puudumine kodus, lapsele liiga suure vabaduse ja otsustusõiguse andmine soodustavad lapse konfliktsemat käitumist.

Kuidas keelata nii, et sellel oleks mõju? Lapsevanema enda käitumine on kõige paremaks näidiseks lapse omale. Selle põhjal, kuidas käitub ema, isa või lähedane inimene, kujunevad ka lapse arusaamad ümbritsevast ja kinnistuvad väärtused, mis on elus oluline. Kui täiskasvanu on ägedushoos tõstnud lapse vastu kätt, pole imestada, et seda teeb ka laps ise.