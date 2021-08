Kohtuvaidlus keerab koolide remondid pea peale

“Kogu olukorra muudab keerulisemaks veel see, et peale Hariduse 13 koolihoone renoveerimist ootab veel ees ka kauaoodatud Kuressaare Vanalinna kooli renoveerimine,” ütles abivallavanem Helle Kahm .

Vallavalitsus ennustab, et Tesman Ehituse ja Leveli kohtussepöördumise tõttu venib ehituse algus kuni kolm kuud. Juhul kui aga vallavalitsus peaks kohtus kaotajaks jääma, tuleb kogu Hariduse kooli ehitushankega otsast peale alustada.

Majandus- ja haldusosakonna juhataja Kaarel Tang ütles, et transpordi hankimisel on arvestatud kaheaastase perioodiga. “Kallinemine toimub juhul, kui meil on vaja hakata õpilasi vedama Upale näiteks 2023. aasta teisel poolaastal.”