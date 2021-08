Saarte reovees koroonaviirust ei leidu

Tartu ülikooli antimikroobsete ainete tehnoloogia professor Tanel Tenson ütles rahvusringhäälingule, et olukord on võrreldav käesoleva aasta maiga. Kõrgemad on viirusetiitrid näiteks Ida-Virumaal, Tallinnas, Pärnus, Viljandis, Paides ja Võrus.

Üksikud kohad on koroonaviirusest pea täiesti priid või leidub viirust reovees liiga vähe, et seda oleks võimalik märgata. “Nägime eelmisel nädalal, et saartel on vähe nakatunuid ja tõepoolest me Kärdlas-Kuressaares ei näe midagi,” sõnas Tenson.