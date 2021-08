Kui enne kesklinna remonti sai Holostovi kompleksi ees vabalt parkida üle 30 sõiduki, siis hetkel on see arv 0. Seega on Kuressaare kesklinna süda üksnes jalakäijate ja kergliiklejate päralt.

Kui tavapärane Keskväljakul kasutatav graniitkivi on halli värvi, siis musta värvi kividega märgistati ehituse käigus Lossi ja Lasteaia tänavale parkimiskohad. Siiski tõdeme, et see ei välista seda, et sõiduki juht tähelepanematusest ei pargi vastavalt ettenähtud liikluskorraldusele.