Ametikooli pürgib rekordarv õppureid

Ametikooli vastuvõtunimekirjas oli ka rekordiline arv erialasid – 33. Kooli direktor Neeme Rand märkis, et aastaid on tööd tehtud selleks, et kool saaks pakkuda laia valikut erialasid, mis oleksid atraktiivsed nii kodumaakonna noortele ja täiskasvanutele kui ka kaugemalt tulijatele. “Tänavusi vastuvõtunumbreid vaadates võib öelda, et see strateegia on ennast õigustanud,” nentis ta.