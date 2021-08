1925. aastal koorejaamana ehitatud maja jõudis jahimeeste käsutusse aastal 2008, mil see vallalt ära osteti ja suur töö alguse sai. Kompleks on võimas, peamajas on ulukite töötlemise ruum, väga maitsekalt kujundatud kaminasaal, köök, saunaruumid, olmeruumid. Kaminasaalist viib pööningukorrusele keerdtrepp, seal on magamiskohad kümnele ööbijale. Kõrvalhoones on ruum vajaliku kraami paigutamiseks ja suur jahutuskamber. Õue sissesõidutee äärt kaunistab ilus maakividest aed. Kogu kompleksi kordategemiseks on selts panustanud oma vahendeid ja saanud ka pisut toetust erinevatest projektidest.

Metskülas tervitas meid panni ääres maksa praadides seltsi esimees Arli Toompuu, köögilaua taga askeldas Riho Nook. Meeldivaid toidulõhnu levis kaugele.

Tuttuus ehitis tundus nii steriilsena, et enne sisenemist tekkis tahtmine jalatsid ära võtta. Jahimaja asub endisel heinakuuri alal. Umbes 15 aastat tagasi põles kuur maha ja nii saigi jahiselts viis aastat tagasi selle maa koos jäänukiga kunagisest kuurist ja töö algas.

Toompuu sõnul seadsid nad eesmärgi teha esmaklassiline ulukite töötlemise maja koos vajamineva tehnika ja jahutuskambriga ning siis sinna juurde väikese nurgakese koosistumiseks. Muljetavaldav uusehitis, tõdesid kõik.

Leisi jahiseltsis olid külalisi vastu võtmas Madis Mägi, Aasar Muul ja Tanel Kreitsmann. Saime teada, et maja on ehitatud ei tea millal. Juba nii ammu, et mitte keegi ei mäleta isegi seda, milleks see ehitati.

Väljast on aga näha ilusat maakivist välisseina, mis annab aimu, et ilmselt on ta pikki aastaid seisnud ainult müüridena. Kolhoosi ajal kasutati katusega osa väetisekuurina.

Jahimehed said maja endale veel vene aja lõpus ja sellest ajast on seda ehitist pidevalt täiendatud ja uuendatud. Aga korralik töötlemisruum ja hubane saal koos kamina ja kööginurgaga tegid olemise väga koduseks.

Meeleolukas üritus

Sellega oli päevakava täidetud ja nii nagu see Astes algas, sedasi ka lõppes üldiselt päikest täis olnud päev Leisi mail paraja vihmavalinguga, mis oli nii võimas, nagu oleks üks pilv ühekorraga maha prantsatanud.