Kauneimad aiad on lillelõhnalised ja kodused

Viira tänab kõiki, kes julgesid oma aia vaatamiseks ja hindamiseks avada. Tema sõnutsi inimesed sageli pelgavad seda teha, kuna arvavad, et mis neil ikka nii erilist näidata on.

“Aga aina rohkem lubatakse meid oma koduõuedele kõike imetlema. Selle üle on väga hea meel,” märkis Viira. Ta lisas, et vahel kardetakse ka ähvardavalt kõlavat nimetust “komisjon”, kuigi tegelikult ei tasu hindajate ees üldse hirmu tunda.

Tihti tuleb ette ka seda, et mõni aed on nomineeritud juba mitmendat korda. “1991. aastal aukirja saanud koduaed tuli näiteks sel aastal jälle uuesti esitamisele,” lausus Viira. “Tore on näha, et ilus aed pole kuhugi kadunud, vaid on isegi kaunimaks läinud!”