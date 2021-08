Katrin Pauts FOTO: Saarte Hääl

Olgu kohe rõhutatud, et mulle ei meeldi ka teine äärmus, näiteks tüüp, kes usub, et tema elukvaliteet langeb hüppeliselt, kui talle n-sõna kasutamise eest märkus tehakse. Leian, et teatud muudatused, mis seostuvad woke-ajastuga (woke – ingl k igasuguse diskrimineerimise suhtes teadlik ja valvas olemine), on täiesti mõistlikud. Sinuga ei juhtu midagi halba, kui sa ei saa “neeger” öelda. Su elu ei halvene, kui sa ei näpista kontoris kolleegi tagumikku.

Mis aga ajab mul kopsu üle maksa, on nn tühistamiskultuur, mis on läinud nii kaugele, et inimestele ei anta enam võimalust isegi meelt parandada. Kui oled kauges minevikus lolli peaga midagi taktitundetut öelnud ja mõni su vaenlane seda mäletama juhtub, pole sul enam ühiskonnas kohta.

Ameerikas kaotavad töökohti inimesed, kes on teismelisena Twitteris midagi vähemusi solvavat öelnud. Hiljuti tekitas sotsiaalmeedias pahameelt vana kultusseriaali “Allo Allo!” ette lisatud hoiatus, et see sisaldab keelekasutust ja väärtushinnanguid, mis olevat moodsas ühiskonnas vastuvõtmatud.

Klassikalistes kirjandusteostes muudetakse pealkirju ja teksti puhastatakse sõnadest, mis mõjuvat tänapäeval rassistlikult. Mu lapsepõlvelemmik Mark Twain, kes mõjus omas ajas kusjuures progressiivselt, ei kõlbavat enam lugeda, kuna ta kujutavat oma lugudes mustanahalisi orje patroneerivalt.

Hirmutavalt mustvalge maailm

Ma ei vaidle vastu. Tõenäoliselt see kõik ongi nii. Tänapäeval oleks napakas kirjutada orjadest viisil, nagu tegi seda Twain. Tühistamist ja hoiatusi ma ometi ei poolda. Esiteks ei meeldi mulle kunsti nudimine. Kunst ja kirjandus peegeldavad ajastut, milles need on loodud. See ongi ju kunsti mõte. Teiseks eelistaksin inimesele mõtlemis- ja otsustusvõime allesjätmist. Sildid mõjuvad debiilselt ja ka teevad debiilseks. Kas edaspidi kiidan automaatselt heaks kõik, mida ei ole diskleimeriga varustatud? Miks tohib tööstuskaupadele kleebitud naeruväärseid hoiatusi napakaks pidada (“Seebi ja knopkade söömine võib teie tervist kahjustada!”), aga kunsti puhul on sihukesed manitsused okei? Miks enam ei kõlba lapsi õpetada nii nagu vanasti? Anname neile edasi väärtushinnangud, et nad suudaksid oma peaga otsustada, mis on hea ja halb toon – miks praegu sellest enam ei piisa?

Olen päri, et inimeste tundlikkusläved on erinevad ning mis võib olla ühele hea maitse piiril, võibki teist tõsiselt solvata. Solvumine on igaühe õigus. Igaühe õigus on sellest teisele teada anda ja teine võiks teda kuulda võtta. Mis mulle ei meeldi, on arutelu ja selgituste asemel pikema jututa karmi karistuse määramine. Kui su sõnad on kedagi solvanud, miks ei anta sulle kõigepealt võimalust seda mõista, vabandust paluda ja paremaks inimeseks saada, vaid jääd ilma nii oma praegusest töökohast kui ka teistest töökohtadest kaugemas tulevikus?