Veebruari keskel alanud ehitustööd pidid algselt valmis saama juuni keskpaigaks. Sõrve tehnohoone valmimine on veninud seetõttu, et ehitaja Ösel Projekt OÜ pole oma töid tähtajaks valmis jõudnud. Tööd on lubatud lõpetada septembri jooksul.