MTÜ TuuleSuund juhatuse liige Ingrid Kobin ütles, et turg on tavaliselt linna süda ja on väga kurb, et inimesed Kuressaare turul üldse enam ei käi.

“Varem oli seal palju suurem melu ja me arvame, et seda on võimalik taastada,” rääkis Kobin, kes on koos oma partneriga koostanud ka turu arengukava.

Saaremaa vallavolikogu esimees Jaanus Tamkivi, kellele turu arendajad oma plaane tutvustasid, ütles, et rendihuviliste näol on tekkimas lootus, et turg ärkab uuele elule. Tamkivi sõnul pakub TuuleSuund turu arengkavas välja õigeid asju. “Kuressaare turgu on vaja ka natuke turundada, muidu ostjad sinna ei tule. Kui pole ostjaid, pole ka müüjaid,” rääkis volikogu esimees.

Kuressaare bussijaama halduses pole turg jalgu alla saanud. “Linna turg sureb järjest rohkem välja, vaatamata sellele, et seal on tehtud investeeringuid ja seda on uuendatud,” tõdes Tamkivi. “Olen seda meelt, et võiks kombata ja läbirääkimisi pidada ning vaadata, kas tekib uus energia.”