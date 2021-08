Hesburger kaalub Kuressaares uue restorani ehitust

Hesburgeri arendus- ja turundusjuht Ieva Salmela ütles Saarte Häälele, et firma on tõepoolest omandanud Kuressaare bussijaama taga asuva Tallinna 28 kinnistu, kuid hetkel ta edasistest plaanidest rääkida ei soovinud.

“Ei ole veel kindel, kas ja millal me restorani sinna ehitame,” sõnas ta ja lisas, et vara on ka öelda, mida võtab firma ette Auriga keskuses tegutseva Hesburgeri söögikohaga. “Aeg näitab,” märkis Salmela.