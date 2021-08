Õuduste sümmeetria ehk Talibani triumf Afganistanis

Esiteks USA saatkond Saigonis 1975, kus viimased lahkujad ootasid saatkonna katusel helikopterit ja ronisid sellele redeli abil. Ning teine, ligi kaks aastakümmet tagasi, kus meeltheitvad inimesed hüppasid New Yorgis välja kaksiktornidest, et mitte tules ära põleda.

Sündmus, millest see lõppenud sõdagi alguse sai. Õuduste sümmeetria.

Maailm püüab endale selgeks teha, kuidas Taliban nii kiiresti terve maa taas oma valdusse sai ning millised on selle kõige lähemad ja kaugemad tagajärjed.

Välisministrid helistavad närviliselt üksteisele, parlamentide komisjonid peavad nõu, meedias küsitletakse igat masti eksperte. Kõige selle tagajärjel kujunevad riikide vahel uued suhted.

Kas Ameerika ajastu lõpu algus?

Afganistani sündmuste mõju on tunda terves maailmas, kõlavatest pealkirjadest meedias pole puudust. Robin Wright, The New Yorkeri (sisult/suunalt meie Sirp) kolumnist küsis 15. augustil, kas on tegemist Ameerika ajastu lõpu algusega, selle maailmakorra hääbumisega, mis on järk-järgult kujunenud viimase kaheksa aastakümne vältel.

Teatavasti on Hiina juba mõnda aega rääkinud, et "Ida tõuseb, Lääs vajub", kusjuures selle esimese all mõistetakse eelkõige iseendid.

USA ajakiri The Foreign Policy sedastab koguni, et ka territooriumi korraldus suguharude ja hõimude kaupa võib ilmselt olla alternatiiviks kaasaegsele riigile, et see korraldus on kenasti toimiv, ent millest lääne inimene ei pruugi üldse aru saada. Otsitakse paralleele.

Taibud seletavad, et NSV Liit kukkus kokku "tänu" Afganistanile, mis olnud otsekui udusuleks kaameli selgroo murdmisel. Ka Joe Biden nimetas oma viimases kõnes, mis oli pühendatud USA lahkumise õigustamisele, Afganistani impeeriumite kalmistuks. Sealjuures möönis ta kaudselt Ameerika läbikukkumist.

Kuuendik maakerast (Nõukogude Liit) kulutanud seal kümne aastaga (1979–1989) sõjapidamiseks üüratu hulga raha – 50 miljardit USD. USA kulutused olnud Browni ülikooli rehkenduste alusel 2,26 triljonit (tuhat miljardit) dollarit, millest ligi neljandik, üle 500 miljardi läks sõja tarvis võetud laenude intresside tasumiseks. Afganistani armee väljaõppele kulutati 83–86 miljardit. Ent triljonite hulka on arvestatud ka veteranidele tehtavad kulutused, umbes 300 miljardit.

Muidugi ehitasid nii Nõukogude Liit kui ka USA selle aja kestel tsiviilobjekte, teid ja sildu ning hooneid, mis on kulude sisse arvatud.

"Lähiajaloo saab jagada kaheks ja veelahkmeks on pühapäev, 16. august 2021: maailm enne ja pärast "igavese sõja" lõppu."

Paralleelid paralleelideks, ent keegi ei ennusta, et USA laguneks Nõukogude Liidu eeskujul. Ent riigi enesekindlus, kuvand ja eeskuju maailmale said kõva laksu. Vaieldamatult. Ja sellel on suured tagajärjed. Miljonite afgaanide elu segilöömisest rääkimata. Meelde tuletatakse Iraaki, Liibüat ja teisi maid, kus USA sõdurisaapad on jälgi jätnud väga kaheldavate tagajärgedega.