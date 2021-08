Saarlane ja muhulane istuvad koos ralliautosse

Renault Cliol lähevad starti muhulane Olavi Paju ja saarlane Martin Kuris. Mehed ei võistle küll tippkonkurentsis ja lähevad pigem rallit edukalt lõpetama. Paju jaoks on tegemist kolmanda sportralliga, Kuris asub starti esmakordselt. Mehed on pikaajalised sõbrad ja kuna Martinil oli rallisõidu vastu huvi, siis otsustati proovida. Mõnda aega on koos sõitmist juba harjutatud.