Kui inimene on avastanud mingil eluhetkel, et õpetajaamet on tema kutsumus ja hakkab töö kõrvalt kaugõppe vormis omandama teadmisi, mis viivad ka magistritasemel õpetajakutse saamiseni, on ju kõik hästi. See on aga väike osa sellest seltskonnast.

Mõelgem hetkeks, kas laseksime arstina ametisse inimese tänavalt, kes väga tahab, aga alles hakkab ülikoolis teadmisi omandama? Või inimese, kes pole seda õppinud, oma maja elektrikilpi ehitama? Vist mitte.

Kasutegur on üsna kasin ka projektil "Noored kooli", mis oli küll kõlava nimega, aga villa vähe. Eks jättis moonutatud mulje õpetajatööst ka projekt, kus edukad inimesed käisid koolides õpilastele rääkimas oma tegemistest. Siit võis väga lihtsalt jääda mulje, et mis see õpetajatöö siis ikka niiväga ära ei ole: õpilased kuulavad ja mina räägin.

Soliidses eas õpetajad

Suurim mure on sellega, et väga paljud õpetajad on juba soliidses eas ja väljateenitud pensionile jäämas ning noori tegusaid õpetajaid ei ole samavõrd koolidesse tööle tulemas. Siis alustavadki õpetajakarjääri kesk- ja põhiharidusega (sic!) inimesed.

Olen lugenud sel teemal palju kirjutisi kehvast olukorrast haridusmaastikul. Pakuksin siinkohal ühe võimaliku lahenduse olukorra parandamiseks. Selleks oleks tagasipöördumine 11-aastase keskkoolihariduse juurde.

Veidi ajaloost. Olen ise üks neist, kes umbes veerandsada aastat tagasi jättis vahele ühe 11-nda klassi ja läks otse 12-ndasse. Noorematele selgituseks: see oli aeg, mil Eesti NSV haridusministeerium tuli vastu 1987. aastal toimunud Eesti õpetajate kongressil vastuvõetud otsusele suurendada algklassides veedetud aega kolmelt aastalt neljale, ja kõik järgnevad klassikursused jätkasid seega järgmisel aastal kahe võrra suurema klassinumbriga.

Probleem oli selles, et tollal Nõukogude Liidus toimuvate hariduspoliitika muutuste tõttu tekkis rahvusliku kirjanduse, ajaloo ja muu olulise kärpimise oht ning selle säilitamiseks tehtigi antud otsus.

Tollal oli see asjakohane ja mõistlik, aga nüüdseks pole ju selleks enam vajadust. Keegi väljastpoolt ei sunni meid eesti kirjanduse ja kultuuri õpetamist vähendama, kui me seda ise ei tee.

Esiteks võtaks see üleminek üle kümne aasta aega ja see annaks hea ettevalmistuse perioodi, et võimalikke probleeme ette näha ja need rahulikult läbi vaielda. Kui sellesse protsessi kaasata õpetamisega otseselt kokkupuutuvad inimesed nagu koolijuhid, õpetajad ja ülikoolide õppejõud, oleks tulemus vähemalt rahuldav (praegu liigub mitterahuldava suunas).

Teiseks lõpetaksime ära noorte inimeste surumise raamidesse, mis on nende jaoks liiga kitsad. Pole ju saladus, et osa keskkoolis õppivaid noori on paarisuhtes ja elavad koos. Probleem tekib just lõpuklassiga. Kui rääkida kogemustega õpetajatega, siis on paljud arvamusel, et viimane aasta on problemaatiline.