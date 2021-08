Koolid alustasid vaktsineerimata töötajate testimisega

Vaktsineerimata inimesi testib kord nädalas kooliõde. Juhul kui kooliõde kohal ei ole, võib täiskasvanu ninaneelust võetava kiirtesti teha endale ise, mõne volitatud töötaja järelevalvel. Kui test on positiivne, peab töötaja kohe pöörduma perearsti poole ning tegema täiendava testi. Saaremaa vallale on testide tegemiseks riigi poolt eraldatud 20 653 eurot.

Vallavalitsuse haridusosakonna juhataja Urmas Treieli sõnul on testimise korraldamist koolijuhtidega arutatud kahel korral. “Asutuse juhid on huvitatud, et nende töötajad oleksid terved ja vaktsineeritud,” ütles Treiel.