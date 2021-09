Leisi soovib ülesaaremaalist kergliiklusteed

Kergliiklustee projekteerimise mõtte autor, Leisi osavallakogu liige Margus Pajuste ütles, et idee tekkis pärast seda, kui kolleeg osavallakogust Anti Leedu oli teinud ettepaneku rajada kergliiklustee Leisist Orissaarde. “Ma mõtlesin, et unistada võiks ju veel suuremalt,” sõnas Pajuste. Alles see oli, kui peeti võimatuks ümber Saaremaa kulgeva rannamaantee viimist mustkatte alla, aga nüüd on see tehtud ja kõik on rahul. Miks mitte hakata mõtlema sellele, et siin ja seal rajatavad kergliiklusteed oleks projekteeritud nii, et need saaks tulevikus omavahel ühendada, rääkis Pajuste. “Siis on rõõmu nii turistidel kui ka meie endi inimestel,” lisas ta.