Eesti ajaloomuuseumi veebilehel on öeldud, et kõnealune näitus püüab vaatajani tuua Eesti erinevate kohtade aastakümnete tagused ootused ja vastata küsimusele, kui paljud neist on tänaseks täitunud. Saaremaa muuseumist osalesid näituse kokkupanekul muuseumi töötajad Piret Hiie-Kivi ja Priit Kivi.