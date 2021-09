Saarlaste palk jääb keskmisest madalamaks

Saare maakonnas said täisajaga töötavad mehed naistest 12% suuremat palka. Eesti keskmisest (18%) on see näitaja küll väiksem, samas jääb ka Saare maakonna elanike keskmine töötasu Eesti väikseimate hulka. Kui kogu Eestis oli keskmine brutokuupalk meestel 1675 ja naistel 1385 eurot, siis Saare maakonnas vastavalt 1268 eurot ja 1116 eurot.