Ivo Linna: investeerin kodusse ja reisidesse

Kui inimesel on võimalus oma pensionisambasse kogutud raha korraga kätte saada ja paigutada sinna, kuhu ta õigeks peab, siis ei saa keegi talle ette kirjutada, mida ta sellega tegema peab. Kas ta soetab aktsiaid, maksab laenuga ostetava korteri sissemaksu või ostab uue televiisori, on igaühe oma otsus ja sisetunde küsimus.

Minul endal kogumispensioni ei ole – seega polnud ka “sammast”, kust raha välja võtta. Kui mul kogumispension oleks, arvatavasti ma seda raha korraga välja ei võtaks. Aga tont seda teab!

Rikkaks saavad vähesed

Arvestatav osa inimesi, kes oma “sambaraha” välja võtsid, kasutas seda investeerimiseks. Tunnistan: minu jaoks on aktsiatesse ja väärtpaberitesse investeerimine teema, millest ma ei tea suurt midagi. Seega on arusaadav, miks mul pole kunagi olnud ahvatlust börsil mängida lootuses oma raha kasvama panna. Minust ju mingit investorit ei ole ega tule. Eks neid pakkumisi oma kapitali suurendada ole elu jooksul tulnud küll, aga mina leian – on, kui palju on ja ise tean, kuidas oma raha kulutan.

“Mul pole kunagi olnud ahvatlust börsil mängida lootuses oma raha kasvama panna.” Minust ju mingit investorit ei ole ega tule.

Võib-olla tõesti leidub neid algajaid investoreid, kel õnneks läheb ja kes rikkaks saavad. Ilmselt on aga palju rohkem neid, kes oma rahast ilma jäävad. Paraku on viimaste hulgas ka need, kes lasevad end ahvatleda osalema igasugu püramiidskeemides ja võrkturunduses. Ka mu oma tuttavate seas leidub inimesi, kes on lootnud sel moel head raha teenida, aga rikastumise asemel hoopis kõrvetada saanud.

Minu investeeringud on olnud väga pere-, kodu- ja oma isikliku elu kesksed. Investeerin oma korteri või Muhu kodu remonti. Vana talu nõuab ju kogu aeg hoolt. Kokkuhoitud raha eest saab aga ehitada uue ahju või uue katuse. Niimoodi mul see investeerimine jupikaupa käinud on.

Samuti olen investeerinud erinevatesse reisidesse. Kui sul on juba lapsest saadik olnud mingid unistused kuhugi minna ja näha midagi sellist, mida oled näinud seni vaid piltidelt õpikutes või raamatutes-ajakirjades, siis selle eesmärgi nimel hoiad kokku, korjad raha ja käid oma reisil ära.

Kui raha on, siis reisin ja remondin, ning kui pole, siis seda lihtsalt ei tee.

Mustadeks päevadeks

Ma ei ole inimene, kes iga hinna eest püüab kokku hoida. Kuna mu kulutused on väga väikesed, jääb mu teenitud rahast üle, ma ei raiska seda raha ära. Nii on mul väike tagavara nn mustadeks päevadeks ja tunnen ennast üsna kindlalt. Olen küll kuulnud igasugu kogumishoiustest ja kasvukontodest, aga neid võimalusi ma kasutanud ei ole. Mul on vaid pangaarve, kuhu laekub ka mu pension.