Õitspuu ees finišeerinud mehed on mõlemad saarlasest treeneri Urmas Randma hoolealused klubis Treeningpartner.

"Medal on medal!" ütles Õitspuu pea neli minutit isiklikust rekordist aeglasema tulemuse kohta. Viimati kolm aastat tagasi maratoni jooksnud Õitspuu jaoks on tegu esimese Eesti tiitlivõistluste medaliga täiskasvanute arvestuses.

Jooksu enda kohta nentis ta, et tegu oli pigem taktikaliselt hästi õnnestunud sooritusega. Suuremaid ärakukkumisi ei olnud ning kannatamist oli täpselt nii palju, kui ühes maratonis ikka on.

"Esimesed 30 kilomeetrit tulid kergelt, pärast seda tuli hakata tööd tegema," rääkis ta pühapäeva kohta, et viiendal-kuuendal kohal joostes oli medali saatus veel lahtine.

Õitspuu ütles, eks tal oli õnne ka, et mõned medalimõtetega rajal tol hetkel temast ees olnud mehed hävisid, kuid see on maratoni eripära, kus rajal võib kõike juhtuda ka kogenud ja tippettevalmistusega jooksjatel.