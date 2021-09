Muhus saaks piiranguid leevendada, Saaremaal mitte

Vabariigi valitsuse teadusnõukoda on varem öelnud, et kõikidest piirangutest saaks loobuda siis, kui kogu elanikkonnast on täielikult vaktsineeritud 70 protsenti ja riskigruppidest 85 protsenti. Hiiumaal on need mõõdikud täidetud, mistõttu peaminister Kaja Kallas pakkus välja, et hiidlased võiks erandina piirangutest vabastada.

“Hiidlaste seas on täiskasvanutest ennast vaktsineerinud juba 73,3 protsenti ning riskirühmade seas on see protsent veelgi kõrgem. Näiteks üle 60-aastate seas on end vaktsineerinud suisa 86,4 protsenti hiidlastest. See on väga tubli saavutus, kiitus aktiivsetele hiidlastele ja Hiiumaa tervishoiutöötajatele!” kirjutas peaminister teisipäeval.

Ka Muhus on kogu elanikkonnast vaktsineeritud juba 70,3% ehk 1321 inimest, mis võiks eeldada piirangute kaotamist. Muhu vallavanem Raido Liitmäe sellega siiski ei kiirustaks.

“Me peame vaatama seda terve maakonna kontekstis – liiguvad ju Muhu inimesed Saaremaal ja Saaremaa inimesed sõidavad läbi Muhu ja külastavad Muhu kauplusi ja ettevõtteid,” ütles ta ERR-ile.

Saaremaal on kogu elanikkonnast vaktsineeritud 18 005 inimest (58% kogu elanikkonnast), sealhulgas Kuressaare linnas 7307 (56,5%). See tähendab, et vaktsineeritute hulk peaks Saaremaal suurenema veel umbes 3700 inimese võrra.

Kui vaadata täisealiste vaktsineerimist, siis Muhus on näitaja 77,1% (1278 inimest) ja Saaremaal 67,5% ehk 17 305 inimest, sealhulgas Kuressaares on kaitsesüsti saanud 6690 inimest (66,9%).

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik ütles eile, et mõistlik lähenemine on hakata kaotama maskikohustuse nõuet piirkondades, kus vaktsineeritusega hõlmatus on kõrge. Tema sõnul on piirangute järkjärgulist leevendamist mõistlik teha maakondade kaupa juba seetõttu, et see peaks motiveerima vaktsineerimisega maha jäänud maakondade elanikke vaktsineerima.