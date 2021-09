Muuseum tähistab seenekuud seenenäituse ja metsaretkedega

Kui kõik varasemad seenenäitused on teoks saanud lossis, siis tänavust väljapanekut saab uudistada hoopis õues – Põhjabastioni väravakäigus.

“Selles saalis, kus mullu seentega tutvuda sai, on praegu viikingiteteemaline näitus,” põhjendas muuseumipedagoog Jürje Koert. “Samuti sai määravaks see, et seened püsivad õues kauem värskeina.”