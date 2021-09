Saare laste arv kuivab kokku

Kui 2020. aasta alguses elas maakonnas 2493 kuni 7-aastast last, siis sotsiaalministeeriumi tellimusel valminud "Alushariduse ja lapsehoiu uuringu" prognoosi kohaselt peaks see arv aastal 2030 olema 2027, mis on 466 ehk 18,69 protsendi võrra vähem.