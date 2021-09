MIS SIIS KUI ⟩ Täna katkeb side ja elektrilevi ning mereäärsed alad ja teed on üle ujutatud

Seitsmes Lääne regiooni omavalitsuses toimub lauaõppuse korras harjutamine, kuidas olla üleujutuse ja elutähtsate teenuste katkestuseks valmis. Stsenaariumi kohaselt katkevad elutähtsad teenused – katkeb side ja elektrilevi ning mereäärsed alad ja teed on üle ujutatud.

Moodustatud on kolme tasandi staabid – riiklik staap, regionaalne staap Lääne päästekeskuses ning piirkondlikud staabid kohalikes omavalitsustes, mis on kõige tõenäolisemad üleujutusest mõjutatud omavalitsused.

Piirkondlikud staabid on õppuse raames loodud Häädemeeste, Lääneranna ja Kihnu valda, Tõstamaa osavalda ning Pärnu, Haapsalu ja Kuressaare linna.

Lääne päästekeskuse juhi Heiki Soodla sõnul on õppuse peamine eesmärk katsetada omavalitsuste valmisolekut reaalse kriisi tekkimisel.

„Täna testime seitsmes omavalitsuses hädaolukordade lahendamiseks loodud plaane (HOLP), et need ei oleks lihtsalt paberile pandud info vaid, et ka reaalses kriisiolukorras omavalitsus hätta ei jääks.“