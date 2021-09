2021 – tegus aasta

Saaremaa valla projektitoetuse abil käivitasime juulis pilootprojekti, mille raames korraldame õhtuseid toiduringe. Seni olime kauplustest kaupa toonud vaid hommikuti, mistõttu said kauplused meile anda vaid “parim enne” kuupäevaga kaupa – peamiselt saia- ja leivatooteid. Kauplused kannavad oma kauba maha aga õhtuti ning saavad “kõlblik kuni” märgistusega kaupa väljastada vaid tootel märgitud kuupäevani.

Alates juulist käime iga päev Kuressaare Rimi kauplustest kaupa toomas ka õhtuti, et päästa “kõlblik kuni” kuupäevaga kaupa – näiteks liha- ja piimatooteid – ning jagada seda sama päeva õhtul abivajajatele või sügavkülmutada. Seega töötab Kuressaare toidupangas juulist kaks vahetust: hommikune ja õhtune.

Tänu õhtustele ringidele on toiduabi saajate toidulaud palju mitmekesisem. Oleme saanud päästa märkimisväärselt rohkem toitu ning vahendada toiduabi rohkematele inimestele.

Kahe esimese kuu jooksul oleme õhtuste ringide abil päästnud pisut üle 4000 kilogrammi toitu, sh 1400 kg lihatooteid, 1200 kg piimatooteid ja 890 kg värsket valmistoitu (värsked valmissalatid jms). Tänu õhtuste ringide käivitamisele on toiduabi saajate arv peaaegu kahekordistunud – kui varem jagasime toiduabi keskmiselt 35 inimesele päevas, siis alates juulikuust keskmiselt 66 inimesele päevas. Sellele hulgale lisanduvad Muhu valla toidusaajad, kellele vahendatakse toiduabi kord nädalas.

Toidupanga tegevuse piirkondliku laiendamise ja teenuse arendamisega seotud ülesandeid on palju juurde tulnud ning toidupanga tiimi liikmeil, kes on oma töö tõttu hõivatud mujal, ei jätku kõigi nende ülesannete täitmiseks enam aega. Seetõttu lõime MTÜ-sse uue ametikoha, kuhu palkasime tegusa ja toimeka Angelina Kostenkova. Tema eestvedamisel sai 12. septembril teoks esimene Kuressaare toidupanga õunakohvik.

Kuressaare toidupank organisatsioonina areneb kogu aeg. Jätkame pidevalt nii teenuse kui ka tegevuse laiendamist ja arendamist. Lähiajal plaanime Eesti Toidupanga abiga soetada külmikauto, et oleks lihtsam transportida toidukaupa külmaahelat katkestamata.

Kui lugejate hulgas on neid, kes soovivad mingil moel Kuressaare toidupanga töösse panustada, siis oleme väga tänulikud nii rahaliste annetuste kui ka vabatahtliku töö eest. Kuna toidupanga töö sisu on suuresti logistika, siis vajame vabatahtlikena neid, kes saavad toidupanga tegevuseks kasutada oma isiklikku sõiduvahendit. Sõidukulud kompenseerime. Vabatahtlikud on teretulnud üle kogu Saare maakonna.