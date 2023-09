TOIT ⟩ Õunakook, see sügisene klassika. Aga mitte päris

Õunakook on kahtlemata üks kõige klassikalisemaid kooke. Mis siis, et sedagi annab teha lugematu arvu erinevate retseptide järgi. Illikul esimese hooaja läinud nädalalõpul Saaremaa toidufestivali raames toimunud restoranide nädalaga õnnestunult “purki pistnud” restoran KÖHT on aga selline koht, kus kokk Vilmar Kaal ütleb, et õunakooki saab teha ka n-ö lihtsustatud moel.