Saaremaa volikogu pöördub Laidevahe kaitseala asjus ministri poole

Augusti lõpus pöördus MTÜ Sandla Külade Selts vallavalitsuse ja -volikogu poole murega, et keskkonnaministeerium plaanib kaitseala laiendada, kuid piirkonna elanikel on selles osas eriarvamused ja vastastikust mõistmist ei ole tekkinud.Sellest tulenevalt valmistab vallavolikogu ette pöördumist keskkonnaministrile, milles väljendatakse muret asjade käigu üle ja avaldatakse lootust, et põhjalike uuringute ja kogukonna laiapõhjalise kaasamisega jõutakse lõpuks kokkuleppele.