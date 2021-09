Kuressaare haigla ravijuhi Edward Laane hinnangul on olukord haiglas rahulik – praegu vajab ravi vaid neli koroonahaiget. Augusti keskpaigast siiani on haiglaravi vajanud 16 koroonahaiget patsienti, kellest vaid üks oli vaktsineeritud.

Edward Laane sõnul on ehk alust arvata, et oleme oma maakonnas juba saavutanud karjaimmuunsuse või selle lävel. On ju maakonna elanike hulgas palju neid, kes on viiruse läbi põdenud. Samas on koroona vastu vaktsineeritute osakaal maakondade lõikes üks suuremaid.