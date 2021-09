“Mina arvan, et piiranguid võiks igal juhul arutada, sest meie olukord ei ole halvem kui Hiiumaal,” leidis doktor Laane. Tema sõnul arvutatakse Eestis praegu protsenti elanikkonnast, kes on koroona vastu vaktsineeritud, kuid palju tähtsam on vaadata laiemalt, kes on läbi põdenud ja kellel on veres antikehi.